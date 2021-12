Resident Evil: un cosplay di Ada Wong in abito rosso sgargiante

La storia di Resident Evil è cambiata molto nel corso del tempo. Gli anni passano e il brand videoludico di Capcom, uno dei più famosi e importanti della sua scuderia, ha cambiato ambientazioni, personaggi e trame, pur mantenendo ovviamente la declinazione horror d'azione. I videogiocatori hanno incontrato - e anche giocato - vari protagonisti.

Alcuni sono uomini, come Chris Redfield e Ethan Winters, che hanno vissuto una nuova storia intrisa di orrore e disperazione in Resident Evil Village recentemente. Altre, invece, sono donne: Resident Evil è indissolubilmente legato alla figura di Jill Valentine, prima eroina della serie ma non l'unica donna che è possibile impersonare. In alcuni frangenti di Resident Evil 2, 4, 6 e non solo, il giocatore vivrà la sua avventura con gli occhi di Ada Wong, un agente indipendente che colpisce per il suo carattere freddo e distaccato.

Danielle Vedovelli, nota cosplayer con decine di migliaia di follower su Instagram, ha indossato il lungo abito rosso con spacco tipico della donna in un cosplay fedelissimo della protagonista e antieroina di Resident Evil, con tanto di pistola carica e pronta per l'azione. Le tre immagini in basso riportano le foto con il cosplay di Ada Wong. Nei giorni scorsi anche Jill Valentine ha preso vita con un cosplay.