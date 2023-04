Resident Evil: un cosplay di Ada Wong armata e in rosso da Vinnegal

Con l'uscita recentissima, Resident Evil 4 Remake è in cima alle classifiche dei più venduti e non solo. Il quarto capitolo ufficiale della saga horror sviluppata da Capcom è il titolo più chiacchierato del momento, con la community dei cosplayer che si sta dando da fare per impersonare i protagonisti dell'avventura.

La voce di Ada Wong in Resident Evil 4 Remake è stata bersaglio di feroci critiche, ma una fetta del fandom si è schierata in difesa della spia di etnia statunitense-cinese e della sua doppiatrice. Con un milione di follower al suo seguito su Twitter, la cosplayer Vinnegan ha mostrato il suo apprezzamento per Ada Wong.

In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil ritroviamo la spia indipendente, che talvolta ha agito per conto di Albert Wesker ma che alla fine si è sempre rivelata una preziosa alleata per Leon S. Kennedy, con la pistola in pugno e vestita in rosso.

Apparsa per la prima volta in Resident Evil 2, Ada Wong viene coinvolta nell'incidente di Raccoon City con l'incarico di recuperare un campione del Virus G. Anni più tardi, in Resident Evil 4, si reca nel villaggio spagnolo di El Pueblo in cerca di un campione di Las Plagas, l'agente mutageno che rifonderebbe la Umbrella Corporation. Con le sue apparizioni sporadiche ma decisive, Ada Wong è uno dei personaggi più iconici del franchise.