Resident Evil: un cosplay di Ada Wong creato dall'italiana Himorta

Resident Evil è una serie di videogiochi survival horror creata da Capcom nel 1996. Con il passare degli anni, la saga è diventata una delle più popolari e influenti del genere, con numerosi giochi, film e altre opere legate all'universo di Resident Evil.

Resident Evil 4, uscito nel 2005, è considerato uno dei migliori giochi della serie. Il gioco è stato successivamente rilasciato in numerose versioni per diverse piattaforme, tra cui una remastered nel 2016. Tuttavia, al momento, è alta l'attenzione sul remake di Resident Evil 4 pubblicato per tutte le console più recenti.

Uno dei personaggi più amati dai fan della serie è Ada Wong, che fa la sua prima apparizione in Resident Evil 2. Ada è una misteriosa donna vestita di rosso, con un passato oscuro e una personalità enigmatica. In Resident Evil 4, Ada gioca un ruolo fondamentale nella trama, collaborando con il protagonista Leon Scott Kennedy per sconfiggere i nemici che minacciano il mondo.

Ada è diventata un personaggio iconico nella serie di Resident Evil, grazie alla sua personalità affascinante e misteriosa e alla sua abilità nel combattimento, ma anche grazie al suo fascino. Himorta, una delle cosplayer nostrane più conosciute, ha realizzato un fantastico cosplay di Ada Wong in versione italiana, riproducendo perfettamente il suo costume rosso iconico e i suoi lunghi capelli neri. Il cosplay di Himorta è stato molto apprezzato dai suoi fan su Instagram, che hanno elogiato la sua precisione nei dettagli e la sua abilità nel ricreare l'atmosfera misteriosa e intrigante di Ada Wong.

Una mod di Resident Evil 4 per PC porta Ada Wong al posto di Leon Kennedy, permettendo quindi di giocare l'avventura con lei.