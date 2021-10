Resident Evil: un cosplay di Ada Wong femme fatale nelle foto di Larissa Rochefort

Resident Evil è una delle leggende videoludiche che riesce ancora a rinnovarsi. Il progetto Capcom si è ampliato qualche mese fa presentando l'ottavo titolo della linea principale del franchise, Resident Evil: Village, con nuovi personaggi, antagonisti sempre oscuri e pericolosi e il protagonista Ethan Winters.

Quest'ultimo dal numero 7 si è unito al numeroso pool di personaggi giocabili durante la serie, alternandosi con Chris Redfield. In passato, ormai assente da due capitoli, c'era però il personaggio di Ada Wong ad animare gli eventi, un personaggio fortemente connesso con Raccoon City e la Umbrella Corporation e che abbiamo potuto anche usare in alcune occasioni.

Per metà americana e per metà cinese, Ada Wong è una donna bella dai tratti orientali ma fredda e cinica, che non perde occasione di sfoggiare le sue abilità letali. La cosplayer Larissa Rochefort è quindi perfetta per riprodurre femme fatale di Resident Evil nella vita reale con questo cosplay di Ada Wong visibile in basso.

Larissa non si è limitata a una o due foto, realizzando un album davvero corposo e ricco di pose diverse, che mettono in mostra una Ada mai vista ma ben fatta. Un'altra storica protagonista di Resident Evil che ha ricevuto un cosplay è Jill Valentine, ma ultimamente i fan della saga dedicano molta attenzione ai cosplay di Lady Alcina Dimitrescu.