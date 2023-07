Resident Evil: un cosplay di Claire Redfield in moto in viaggio verso Raccoon City

Nell'inverno del 2023 la community di videogiocatori è tornata a immergersi nel terrore marchiato Capcom con il remake quasi perfetto di Resident Evil 4. La software house giapponese con sede a Osaka non intende però lasciare respiro agli appassionati, poiché i lavori per altri due progetti sono già iniziati.

Negli ultimi tempi sono moltiplicati i rumor che parlano di un remake di Resident Evil Code Veronica, il capitolo spin-off che ha per protagonisti i fratelli Redfield. Lo studio M2 avrebbe in sviluppo al contempo anche il nono episodio di Resident Evil, conosciuto con il nome di Apocalypse. Anche se al momento non è noto se il titolo adotterà una visuale in terza persona come i recenti remake, oppure in prima come gli ultimi capitoli ufficiali, la certezza è che il protagonista sarà Chris Redfield, con sua sorella Claire che farà una comparsa.

Il prossimo ritorno di Claire Redfield, che non troppo tempo fa i giocatori hanno impersonato in Resident Evil 2 Remake, ha portato la cosplayer Irina Ashen Reina a vestire i suoi panni. In questo cosplay di Claire Redfield da Resident Evil vediamo la sorella di Chris in sella a una moto diretta a Raccoon City. Fermare l'epidemia zombie che si è abbattuta tra le strade della città è un suo dovere.