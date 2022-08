Resident Evil: un cosplay di Jill, Claire e Ada della cosplayer Natalia

La serie di Resident Evil ha venduto tanto nel corso degli anni. Con diversi videogiochi di successo pubblicati, Capcom ha inanellato una serie di risultati positivi che ha spinto l'azienda a perorare la causa del videogioco horror, continuando a pubblicare aggiornamenti, DLC oppure preparare nuovi prodotti.

Si vedano ad esempio i DLC per Resident Evil Village, l'ultimo videogioco della saga, ma anche l'annuncio del remake di Resident Evil 4, uno dei più amati di sempre. Tornando proprio ai vecchi fasti della serie di Capcom, si può notare come ci siano personaggi che ormai sono stati abbandonati, che magari potrebbero tornare più avanti ma che per ora non si sono più rivisti.

Si pensi ad esempio all'ex protagonista Jill Valentine. Risoluta, testarda e sempre pronta a tutto, la poliziotta speciale che è stata al centro di diversi videogiochi di Resident Evil non si è fatta vedere nelle iterazioni recenti. Lo stesso vale per Ada Wong, ma anche per Claire Redfield. Lo fa però grazie alla cosplayer Natalia, che su Instagram ha deciso di pubblicare il suo cosplay di Jill Valentine, sempre con il suo top azzurro e uno zaino sulle spalle per i suoi rifornimenti. A seguire, nello stesso post, ci sono invece il cosplay di Ada Wong e il cosplay di Claire Redfield. A questo punto la domanda sorge spontanea: quale delle tre?