Resident Evil: un cosplay di Jill Valentine fa tornare la vecchia protagonista

Negli ultimi mesi abbiamo potuto rigiocare Resident Evil con Village, ottavo videogioco della serie principale di questo franchise horror storico sviluppato da Capcom. Vestiamo nuovamente i panni di Ethan Winters, il protagonista che ha raccolto il ruolo nel settimo episodio, e ancora una volta andiamo a caccia di mostri e luoghi oscuri.

Ma come ben sanno i giocatori più assidui, non è stato Ethan Winters il protagonista storico di Resident Evil. Nel 1996 fece la sua apparizione Jill Valentine, una poliziotta dell'unità speciale STARS e che per lungo tempo ha fatto parte di questa saga. Caparbia, volenterosa e sempre pronta a sparare alle creature horror più disparate, Jill Valentine rimane uno dei personaggi più amati di Resident Evil pur non apparendo in tutte le edizioni.

La cosplayer Maru ha deciso di interpretarla e ha caricato il risultato su Instagram. Il post in basso ci mostra due foto con il cosplay di una Jill Valentine sempre pronta all'azione con il classico outfit disponibile in Resident Evil 3, composto da un top azzurro e un pantaloncino. Una realizzazione che le è valsa un migliaio di like sul social.

Qual è il gioco migliore di Resident Evil? Secondo voi, è uno dove è stata presente Jill Valentine oppure altri?