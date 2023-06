Da Resident Evil a Daymare 1994: il doppiatore di Leon va pazzo per l'horror italiano

Di ritorno dalla dimensione survival horror di Resident Evil 4, il doppiatore Nick Apostolides smette i panni (o meglio, la voce) di Leon Kennedy e pubblica un messaggio per i fan di Daymare 1994 Sandcastle, l'horror italiano ispirato proprio a RE.

Nel filmato, Apostolides elogia il lavoro svolto da Leonardo Interactive e Invader Studios ed esorta tutti gli appassionati di videogiochi horror a immergersi nelle atmosfere del prequel di Daymare 1998.

Il doppiatore di Leon Kennedy descrive le emozioni restituitegli da Daymare 1994 Sandcastle, un progetto che vedrà i fan del genere vestire i panni dell'agente speciale ed ex spia governativa Dalila Reyes ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S.: nella versione dimostrativa di Sandcastle, i giocatori possono esplorare una struttura sotterranea piena di spaventosi esperimenti.

Sempre grazie alla demo di Daymare 1994 Sandcastle è possibile scansionare l'ambiente per andare alla ricerca di documenti nascosti, per poi affrontare nemici terrificanti equipaggiando armi come il Frost Grip, uno strumento potenziato con azoto liquido che congela sul posto ogni creatura desiderosa di banchettare con i tessuti molli del nostro alter-ego.

Il lancio di Daymare 1994 Sandcastle è previsto per il 30 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra anteprima del survival horror italiano Daymare 1994 Sandcastle.