Resident Evil Death Island, ecco quando uscirà il film animato!

In occasione del Capcom Showcase, il colosso nipponico ha finalmente rivelato delle nuove informazioni ufficiali relative al tanto atteso Resident Evil: Death Island, prossimo film animato del franchise.

Il film, per coloro che non ne fossero a conoscenza, ci permetterà di rivedere su schermo alcuni dei volti più noti del mondo di Resident Evil. Death Island, infatti, ci porterà in missione con Leon S. Kennedy, impegnato in una missione per salvare il dottor Antonio Taylor, e Chris Redfield, con quest'ultimo che avrà invece l'arduo compito di indagare su una misteriosa epidemia di zombie esplosa nei pressi di San Francisco; ci sarà poi spazio anche per Jill Valentine, beniamina dei fan che ritroveremo in una veste molto simile a quella vista in Resident Evil 3.

Il film sarà disponibile a partire dalla prossima estate, anche se la data esatta non è ancora stata comunicata in via definitiva. Cercheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più.

Il Capcom Showcase ha fatto anche da sfondo alla pubblicazione della Chainsaw Demo di Resident Evil 4 Remake in forma gratuita e su tutte le piattaforme. Questa versione dimostrativa ci permetterà di muovere i primi passi in questa tenebrosa avventura e scontrarci con i temibili ganados, già incontrati nel titolo originale.