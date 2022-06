Resident Evil Director's Cut arriva sul nuovo PlayStation Plus con migliorie grafiche

Questo pomeriggio il nuovo PlayStation Plus è arrivato in America, dando così l'opportunità ai giocatori europei di sbirciare il catalogo per scoprire quali saranno i prodotti che potrebbero arrivare tra dieci giorni. Tra i vari giochi troviamo anche Resident Evil Director’s Cut, uno dei tanti classici inclusi nel servizio.

Il gioco è già disponibile al download per tutti gli abbonati americani e, stando ai dettagli presenti sulla pagina ufficiale del prodotto sul PlayStation Store USA, è possibile anche effettuare l'acquisto al prezzo di circa 10 dollari per coloro i quali non sono intenzionati ad abbonarsi e vogliono aggiungere il titolo alla loro libreria digitale per PlayStation 4 e PlayStation 5. La descrizione del prodotto segnala la presenza di migliorie alla risoluzione e al framerate, possibilità di effettuare il salvataggio rapido o 'tornare indietro nel tempo' grazie a funzioni in stile emulatore e opzioni attraverso le quali applicare filtri video. Non è ancora chiaro se Resident Evil Director’s Cut includa o meno i trofei, dal momento che molti dei classici supporteranno questa feature, incluso il primo Syphon Filter.

In attesa che il servizio giunga anche in Italia il prossimo 23 giugno 2022, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i giochi inclusi nella versione USA di PlayStation Plus Extra/Premium.