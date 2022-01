Resident Evil: il fascino cinereo di Lady Dimitrescu nel cosplay di Larissa Rochefort

Il 2021 è stato anche l'anno di Resident Evil. Il noto marchio di Capcom è tornato ancora una volta dopo qualche anno di attesa con l'episodio 8, rinominato Resident Evil: Village per l'occasione. In un'area ispirata a un paese dell'Europa orientale ci si addentra in percorsi bui e orrifici i quali hanno terrorizzato molti videogiocatori.

Come detto poco sopra, il 2021 è stato fruttifero per la serie dato che Resident Evil: Village ha vinto il Golden Joypad Award nella sezione PlayStation. Un successo da incorniciare, con tutto che nacque da un brevissimo trailer dove fu mostrato il primo accenno di ambientazione e un personaggio che riscosse un grande successo immediato.

Quella donna pallida, alta e formosa di nome Lady Dimitrescu non mancò di presentarsi in ogni meandro della rete e in ogni forma. La viralità della nemica di Resident Evil: Village è rimasta anche in seguito alla pubblicazione ufficiale del videogioco, che ha scatenato anche le cosplayer di tutto il mondo. Tutte hanno indossato l'abito bianco e si sono truccate per replicare la pelle pallida di questo mostro.

La cosplayer Larissa Rochefort ci mostra l'esito del suo lavoro in questa foto con un cosplay di Lady Dimitrescu dal colorito cadaverico ma comunque appagante. E si parla di un ritorno del videogioco con i futuri DLC di Resident Evil Village.