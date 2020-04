Resident Evil e Final Fantasy, i Re delle serie: i capitoli più venduti svelati da NPD

Recentemente protagoniste di grandi operazioni di remake, le serie di Final Fantasy e Resident Evil occupano certamente un ruolo di rilievo nel panorama videoludico e nel cuore di migliaia di videogiocatori. Ma quali sono i capitoli più amati dei due franchise?

Per cercare di offrire una risposta, almeno parziale, a questa domanda, il gruppo di rilevazione statistica NPD ha pubblicato un'interessante analisi. Prendendo in considerazione le vendite complessive di ogni capitolo della saga, la società di analisi ne ha valutato la performance commerciale all'interno del mercato statunitense. Più nello specifico, per la serie di Resident Evil, i dati riguardano le vendite sia di copie fisiche sia digitali, realizzate tra gennaio 1995 e febbraio 2020: di seguito i titoli di maggior successo:

Resident Evil 5

Residenti Evil 4

Resident Evil 2

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 6

Resident Evil 2 (2019)

Resident Evil

Resident Evil 3: Nemesis

Resident Evil: Operation Raccoon City

Resident Evil Director's Cut

Final Fantasy XV

Final Fantasy VII

Final Fantasy XIII

Final Fantasy X

Final Fantasy VIII

Final Fantasy XII

Final Fantasy X-2

Final Fantasy IX

Final Fantasy X/X-2 Remastered

Final Fantasy XI

per quanto riguarda invece la serie di, utilizzando i medesimi parametri, è questo il quadro che emerge:Cosa ne pensate, quali sono i vostri capitoli preferiti dei franchise? In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è già in sviluppo e che di recente sono emersi molti rumor su Resident Evil 8