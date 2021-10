Resident Evil a ogni ora del giorno: arrivano gli orologi Umbrella da 500 euro

Dopo l'annuncio della notevole raccolta Biohazard Episode Selection, proseguono in casa Capcom i festeggiamenti per il 25° anniversario della serie di Resident Evil.

In particolare, il colosso videoludico ha ora annunciato una nuova ondata di prodotti a tema, tra i quali spicca una collezione di orologi ispirati ad Umbrella Corporation. Grazie ad una collaborazione con l'azienda MTM Watch, gli appassionati della saga survival horror potranno portare Resident Evil sempre con sé ad ogni ora del giorno.

Già disponibile, la speciale linea di orologi conta due differenti modelli, rispettivamente il "Red Umbrella" e il "Blue Umbrella". Grazie alle immagini disponibili in calce a questa news, potete fare uno sguardo al design scelto per i due prodotti celebrativi. I giocatori interessati possono procedere sin da ora con i preordini, aperti sul sito ufficiale di MTM Watch. La spesa, tuttavia, non è particolarmente economica. Un solo orologio è infatti proposto al prezzo di 64.900 Yen, equivalenti a circa 500 euro. Per coloro che non sanno scegliere, è inoltre disponibile un set che include sia il modello Blue Umbrella sia il Red Umbrella. In questo caso, il prezzo di listino è di 119.900 Yen, ovvero 900 euro circa.



In pieno clima di Halloween, questa settimana farà inoltre il suo debutto sul mercato il nuovo Resident Evil 4 VR per Oculus Quest.