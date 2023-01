Resident Evil: Jill e Ada insieme in un cosplay da Raccoon City

Quest'anno tornerà uno dei capitoli più amati della saga horror sviluppata da Capcom. Resident Evil 4 Remake arriverà nel 2023 per riportare i videogiocatori nel mostruoso villaggio spagnolo di El Pueblo. Prima che l'agente mutageno Plagas esploda nuovamente, Jill Valentine e Ada Wong si sono mosse.

In attesa di novità su Resident Evil 4 Remake, pare che anche un altro capitolo del franchise verrà rimasterizzato. Si parla infatti di un possibile remake di Resident Evil Code Veronica, per somma gioia del pubblico. A ogni modo, Leon e Claire, protagonisti dei due remake in questione, dovranno attendere. A prendersi le luci del palco questa volta sono Jill e Ada.

Ex poliziotta dell'unità speciale S.T.A.R.S., Jill venne coinvolta assieme a Chris Redfield nel disastro di Raccoon City. Risoluta e testarda, è abilissima nello scassinare serrature e nell'utilizzare armi bianche.

Ada è invece una spia indipendente che molto spesso agisce a proprio modo senza tenere conto delle sue missioni. Il pubblico la ritroverà in Resident Evil 4 Remake, capitolo in cui invece Jill non è presente, dove approfondirà il suo rapporto con Leon.

Le due donne, protagoniste di numerosi capitoli della saga, si riuniscono in una splendida interpretazione delle cosplayer Kristy CHE e Ksana Stankevich. Con le pistole in mano e sedute su una cassa di rifornimenti, hanno già liberato la zona dagli zombie. In questo cosplay di Ada e Jill da Resident Evil vediamo le due protagoniste indossare i loro outfit più classici, Ada un elegante vestito color vino e Jill un top azzurro e una minigonna di pelle nera.