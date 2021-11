Resident Evil: Jill Valentine torna in un cosplay di Danielle de Nicola

Ci sono pochi giochi che si adattano a Halloween come Resident Evil, una serie che affonda le sue radici negli anni '90 e che è stata replicata numerose volte tramite la serie principale e alcuni spin-off. Pur cambiando personaggi, staff e trama, Resident Evil non ha perso l'ambientazione horror, perfetta quindi per il periodo.

Non è un caso se molte cosplayer hanno celebrato l'arrivo della festività di origine celtica con dei lavori più improntati verso l'oscurità e il pauroso, verso l'horror e il mistico, sfruttando brand di rilievo. E Resident Evil è proprio uno di questi, particolarmente interpretato con tanti cosplay nelle scorse settimane. La viralità dalle varie modelle e amatrici del brand di Capcom è stata raggiunta sia con i personaggi più recenti, tratti da Resident Evil: Village, che da quelli con qualche anno in più sulle spalle e che non sono poi così presenti nella fase attuale della serie.

Un cosplay di Jill Valentine creato da Danielle de Nicola ricade proprio in quest'ultima categoria. Mostrandoci la vecchia agente che più volte i giocatori hanno utilizzato nei vari Resident Evil, ci rigettiamo in un pezzo di passato videoludico. Non perdetevi anche il cosplay di Ada Wong per richiamare uno dei personaggi più amati dei vecchi Resident Evil.