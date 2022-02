Resident Evil: Jill Valentine torna protagonista in questo cosplay

Ormai è passato un po' di tempo da quando è arrivato sugli scaffali Resident Evil: Village, ottavo titolo della serie principale della fortunata saga di Capcom che, negli ultimi titoli, ha portato qualche protagonista nuovo oltre a Chris Redfield. Nel cuore dei videogiocatori però Ethan non è riuscito a fare breccia come fece Jill Valentine.

Protagonista di alcuni degli episodi più memorabili di Resident Evil, questa poliziotta caparbia e in gamba era un membro della STARS, un'unità speciale di grande spicco nel gioco di Capcom. Lei di creature horror ne ha affrontate tante, ma per il momento si è fermata con la sua ultima apparizione risalente a diversi anni fa, e purtroppo neanche l'annuncio di Resident Evil degli scorsi giorni - di cui i fan non sono stati felici - ha rivelato un suo ritorno a pieno titolo nella saga.

Vista la sua assenza dai palcoscenici videoludici, sono le cosplayer a tappare il buco producendo tanto materiale a tema Resident Evil. Nello spazio creato dai tanti cosplay di Bela Dimistrescu e delle nuove leve femminili della saga, c'è spazio anche per questo cosplay di Jill Valentine creato da Oliana G che potete vedere nella foto in basso insanguinata e sporca ma non doma, pronta a tornare in azione.