Resident Evil: da Lady a Lord, Dimitrescu è letale in questo cosplay

Dopo il recente successo di Resident Evil 4 Remake, pare che la storica serie horror sviluppata da Capcom stia per fare il suo ritorno. Stando a recenti indiscrezioni, il franchise ha in cantiere diversi progetti, tra altri remake ed episodi inediti. Se la software house di Osaka serba novità, è il cosplayer Taryn a sorprendere gli appassionati.

Pare che Capcom abbia confermato i remake di Resident Evil 5 e Code Veronica. Questi, comunque, sono solamente due dei titoli relativi al franchise in uscita nei prossimi anni. Stando a Dusk Golem, infatti, sono ben cinque i Resident Evil in fase di sviluppo. Non possiamo ancora andare avanti, poiché questo cosplay di Lady Dimitrescu da Resident Evil ci riporta indietro di qualche anno.

In un nostro speciale di Resident Evil vi abbiamo parlato delle origini di Alcina Dimitrescu. È una delle principali antagoniste di Resident Evil Village, presentata come una nobildonna dai tratti vampireschi di grossa stazza. La sua roccaforte, castello Dimitrescu, è il luogo in cui Ethan Winters si scontra con le sue tre figlie.

La Dimitrescu è tra le più popolari villain di Resident Evil, ma mai prima d'ora l'avevamo vista così. Nell'interpretazione condivisa sui social dall'artista la Dimitrescu non è più una lady, ma un lord. In questo genderbend Lord Dimitrescu è spaventoso e letale come non mai.

