Resident Evil, magione vs stazione di polizia: qual è lo scenario più iconico?

Con diverse decine di giochi tra capitoli principali e spin-off, Resident Evil ha offerto gli scenari più disparati nel corso della sua storia, venendo ambientato anche in Africa e persino in Antartide. Due sono però le location rimaste maggiormente nel cuore dei fan: la magione e la stazione di polizia.

Ambientazioni principali rispettivamente del primo Resident Evil e di Resident Evil 2, furono i contesti perfetti per trasmettere al 100% quali erano l'essenza e le atmosfere dell'iconica serie Capcom: claustrofobici, labirintici, pieni di pericoli e graziati da un level design da manuale. Incredibili già nei classici originali per PlayStation, i due scenari hanno goduto di un eccellente restyling nei rispettivi Remake: sia Villa Spencer che la Stazione di Polizia di Raccoon City sono divenuti ancora più grandi e pieni di segreti rispetto al passato, ma la loro iconicità è rimasta intatta finendo anzi con il rendere le due ambientazioni ancora più immortali.

L'arrivo alla magione è ancora adesso uno dei momenti più memorabili della serie. Dopo essere atterrati nelle vicine foreste delle montagne Arklay ed attaccati da un branco di cani zombie, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton trovano rifugio nella villa nascosta nel cuore del bosco, illudendosi di essere al sicuro. E' in verità l'inizio di un incubo sempre più grande nel frattempo che gli agenti S.T.A.R.S. esplorano a fondo il luogo, infestato da non-morti e temibili creature mutanti assetate di sangue. E come se non bastasse, il palazzo è pieno di trappole ed enigmi cervellotici (a tal proposito, ecco i 5 migliori enigmi della serie di Resident Evil) che rendono sempre più complicato sopravvivere. Ma un poco alla volta Chris e Jill scoprono la verità su quell'oscura villa, copertura per un segretissimo laboratorio dove la Umbrella Corporation portava avanti i suoi esperimenti sul T-Virus.

Quando invece Leon S. Kennedy (sempre parlando di confronti, chi è il miglior protagonista di Resident Evil tra Leon e Chris?) e Claire Redfield arrivano alla centrale di polizia, Raccoon City è ormai già perduta, caduta sotto i colpi del T-Virus: la città è infestata da zombie ed i due ritengono sia ideale raggiungere la stazione, considerata "un posto più sicuro". Sopravvissuti alle strade, arriva il momento di varcare la porta dell'R.P.D.: la schermata d'ingresso nella centrale è ancora oggi una delle più evocative dell'epoca PS1, nel frattempo che la musica di sottofondo mescola sapientemente dramma e mistero lasciandoci intendere che il peggio deve ancora arrivare. E così è: zombie, Licker ed il minaccioso inseguitore Mr. X sono soltanto alcune delle atrocità che popolano ciò che resta dell'R.P.D., in larga parte già danneggiato e provato da giorni di assalti e lotta per la sopravvivenza degli ultimi poliziotti divenuti poi carne da macello per i mostri dell'Umbrella. Ma seppur a fatica, Leon e Claire troveranno la strada per fuggire da quel luogo ormai finito: li attenderanno le fogne ed un altro misterioso laboratorio.

I successivi episodi del brand continueranno a proporre ambientazioni ricche di stile e caratteristiche peculiari, ma è indubbio che Villa Spencer e la Stazione di Polizia restino ancora oggi tra le primissime a venire in mente agli appassionati. Ma quale delle due è effettivamente la più iconica? Ditecelo voi attraverso i vostri commenti e condividendo le vostre esperienze con la serie!