Resident Evil: quali sono i migliori giochi della serie?

La serie di Resident Evil annovera, oltre ai ben 9 capitoli principali, una grande quantità di capitoli secondari, spin-off, remake e titoli di secondo piano, spesso considerati come esperimenti oppure concepiti per piattaforme mobile.

Un giocatore che volesse avvicinarsi per la prima volta alla saga, magari in vista del prossimo Resident Evil Village in arrivo nel 2021, avrebbe di conseguenza solamente l’imbarazzo della scelta per decidere da quale capitolo cominciare la propria esperienza con la serie, ma vi sono alcuni esponenti principali di quest’ultima che non possono essere assolutamente ignorati, sia per la godibilità e la qualità del prodotto in sé, sia per poter avere uno sguardo quanto più ampio possibile sul background narrativo dell’intera serie.

I capitoli che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire, se desiderate avere un’esperienza completa pur eliminando ciò che non è del tutto indispensabile ai fini della storia, sono i seguenti:

Resident Evil Remake

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 4

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Resident Evil 7 Biohazard

Nel caso in cui vogliate approfondire ulteriormente la narrazione con alcuni capitoli piuttosto importanti in tal senso, e al contempo procedere seguendo l’ordine cronologico degli eventi raccontati, piuttosto che quello di uscita dei prodotti, dovreste seguire una lista simile alla seguente, aggiungendo ad ognuno dei titoli riportati i relativi DLC: Resident Evil 0, Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4, Resident Evil Revelations, Resident Evil 5, Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 6, Resident Evil 7 Biohazard.