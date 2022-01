Resident Evil e Monster Hunter senza freni: Capcom da record nel 2021

In attesa di scoprire quando arriveranno i DLC di Resident Evil: Village, l'ultimo capitolo della serie survival horror infrange un nuovo traguardo di vendite.

Nell'ultimo report finanziario, la dirigenza di Capcom ha infatti confermato che Resident Evil: Village ha chiuso il 2021 con 5,7 milioni di copie distribuite. Un ottimo risultato per il titolo, che trova eco anche nel continuo successo riscosso dal suo predecessore. Tra marzo e dicembre 2021, Resident Evil VII: Biohazard ha infatti venduto un milione di copie per il sesto anno fiscale consecutivo. Di conseguenza, il settimo capitolo della saga raggiunge un totale di oltre 10 milioni di copie vendute.

Ma non è solo Resident Evil a trainare il successo di Capcom. Anche la saga di Monster Hunter ha infatti messo a segno ottimi risultati nell'ultimo anno. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ad esempio, ha potuto contare su 1,4 milioni di copie distribuite, mentre Monster Hunter: Rise ha superato il traguardo delle 8 milioni di unità complessive.



In totale, Capcom mette a segno una notevole crescita rispetto al 2020. Per il periodo considerato, si contano infatti un aumento del 35,9% in termini di volume vendite e del 43,9% per quanto riguarda gli introiti. Tra marzo e dicembre 2021, si sono inoltre vendute 25,8 milioni di unità di titoli Capcom, per una crescita del 30% circa rispetto all'anno precedente. Al momento, la compagnia nipponica sta lavorando a molteplici progetti, tra i quali la grande espansione Monster Hunter: Rise Sunbreak.