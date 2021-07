Resident Evil, non solo Capcom: i migliori Remake sviluppati dai fan!

Il sempre più vasto immaginario di Resident Evil ha catturato negli anni una enorme schiera di appassionati, desiderosi di provare il brivido trasmesso dalla serie survival horror.

Una passione smodata che non di rado ha portato la community a varcare i confini imposti dal ruolo di mero "pubblico", con giocatori che si sono trasformati in sviluppatori amatoriali. L'obiettivo, ovviamente, non poteva che essere quello di dare vita a dei rifacimenti fan-made dei propri capitoli preferiti della serie Capcom. Negli anni, si sono così moltiplicati i Remake non ufficiali di titoli della serie Resident Evil, alcuni caratterizzati da una notevole qualità produttiva.

Tra i più meritevoli, impossibile non citare Resident Evil 2: Reborn, progetto realizzato da un team italiano ed interrotto in seguito a richiesta della stessa Capcom, che si preparava ad annunciare il ritorno ufficiale di Leon e Claire su PC e console. Tra il primo Resident Evil e l'amatissimo Resident Evil: Code Veronica, il nostro Giuseppe Carrabba è andato a caccia dei migliori remake di Resident Evil realizzati dai fan. Non poteva dunque mancare un ricco video di presentazione dei progetti individuati dalla sua ricerca!

Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!