Resident Evil: Capcom non esclude i remake degli spin-off come Code Veronica

Alla luce dei successo raggiunto da opere come i moderni Resident Evil 2 e Resident Evil 4, Capcom non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi con i remake della sua serie di punta e, anzi, potrebbe realizzarne alcuni anche per gli spin-off.

Nel corso di una sessione di domande e risposte con i propri azionisti, la compagnia nipponica ha confermato di star tenendo in considerazione l'idea di realizzare remake anche per i giochi non per forza appartenenti alla principale serie numerata di Resident Evil, pur senza scendere in dettagli più approfonditi. Chiaramente la risposta di Capcom non significa che vedremo a stretto giro i rifacimenti di ulteriori vecchi classici, tuttavia alimenta le speranze sul possibile remake di Resident Evil Code Veronica, sebbene quest'ultimo non sia da intendersi come uno spin-off in senso stretto data la sua importanza all'interno della cronologia della serie.

Ma Code Veronica a parte, chissà che Capcom non voglia spingersi ancora oltre riportando in auge alcune sperimentazioni del passato: nel corso del 2022 si erano diffuse voci anche su un possibile ritorno di Resident Evil Outbreak che tuttavia finora non si è mai verificato. Seppur improbabile, sarebbe interessante vedere come la casa di Osaka reinterpreterebbe in chiave odierna il survival horror cooperativo online pubblicato originariamente su PlayStation 2, che potrebbe forse funzionare in maniera ancora più naturale e convincente con le tecnologie odierne.

Poco ma sicuro: tra remake e giochi inediti Resident Evil continuerà ad essere una priorità per Capcom, resta solo da capire quando ed in che forma il brand farà nuovamente ritorno.