Resident Evil, Claire al lavoro con un interprete di RE3: i fan si lanciano in ipotesi!

La communitty di Resident Evil è ormai costantemente in fermento, animata da un continuo flusso di rumor e voci di corridoio legati a quelli che potrebbero essere i prossimi progetti legati al franchise.

L'ultimo elemento ad aver attirato l'attenzione del pubblico è stata un'intrigante dichiarazione da parte di Stephanie Panisello, interprete di Claire all'interno di Resident Evil 2 Remake. Recentemente, quest'ultima ha intrattenuto una divertente ed interessante conversazione pubblica con altri membri della "famiglia" di Resident Evil, nello specifico: Nick Apostolides (Leon), Nicole Tompkins (Jill), Jeff Schine (Carlos), Jelene Anderson (Ada) e Neil Newbon (Nikolai e Nemesis).

Durante l'appuntamento, di cui potete visionare la replica integrale direttamente in apertura a questa news, l'attrice ha discusso del rapporto con la community di Resident Evil, ringraziando i fan del continuo supporto e sostegno. Subito dopo si è invece rivolta agli interpreti che hanno lavorato a Resident Evi 3 Remake, pronunciando una frase piuttosto sibillina: "E venendo al cast di Resident Evil 3, ciao a tutti! Ragazzi so che non ci conoscevano personalmente, tuttavia ho come la sensazione di aver lavorato con uno di voi, ma penso si tratti di un progetto che non è ancora stato presentato, quindi non dirò nulla".



Immediatamente, il pensiero dei fan è corso a un progetto legato a Resident Evil, tuttavia è necessario ricordare che gli interpreti coinvolti lavorano in produzioni afferenti a diversi generi e non è dunque detto che quanto citato da Stephanie Panisello sia collegato alla saga Capcom. Il pensiero di molti è comunque andato a un remake di Resident Evil Code Veronica, che gli ultimi rumor danno tuttavia come non in sviluppo, al contrario di un Resident Evil 4 per PS5 e Xbox Series X. Per scoprirne di più, non resta che attendere eventuali dettagli ufficiali!