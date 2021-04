Resident Evil: in che ordine vanno giocati gli episodi della serie?

Nel corso dei suoi 25 anni di storia sono stati innumerevoli i giochi incentrati su Resident Evil: tra episodi principali e spin-off si rischia quasi di perderne il conto. E davanti a una serie così prolifica un neofita potrebbe un attimo sentirsi smarrito, ponendosi la domanda fatidica di questi casi: da quale cominciare?

Nel caso di Resident Evil non c'è necessariamente una risposta univoca e, anzi, decidere in quale ordine giocare i vari capitoli del franchise potrebbe rivelarsi persino soggettivo: pur avendo ovviamente vari rimandi e collegamenti tra tutti gli episodi, la serie Capcom non ha un legame narrativo così indissolubile da rendere incomprensibili gli eventi un determinato gioco senza aver prima giocato i predecessori. Non siamo, per fare degli esempi, davanti a casi come quelli di Metal Gear Solid, di Kingdom Hearts o della trilogia di Mass Effect, dove è necessario giocare i titoli (talvolta persino gli spin-off) in ordine di uscita per comprendere pienamente lo sviluppo della vicenda.

Con Resident Evil bisogna partire da una premessa: tutti i capitoli principali, grazie anche a conversioni e remake, sono disponibili sui sistemi Sony e Microsoft attualmente in commercio (su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità), oltre che su PC. Significa che un neofita potrebbe seguire la serie in ordine di timeline partendo dagli inizi della serie tramite la Resident Evil Origins Collection (che contiene Resident Evil 0 e il remake del primo capitolo, entrambi in HD), proseguire con i remake di Resident Evil 2 e 3, scaricare dagli store Resident Evil: Code Veronica X, passare poi alle conversioni di Resident Evil 4, 5 e 6, per poi concludere con il nuovo corso della serie inaugurato con Resident Evil 7: Biohazard e pronto a proseguire con Resident Evil Village in arrivo il prossimo 7 maggio. In questo modo un nuovo giocatore può anche cogliere l'evoluzione del brand nel corso di due decenni e mezzo, partito come un puro Survival Horror, trasformatosi un un Third-Person Shooter a tinte horror con la seconda trilogia per poi riabbracciare le origini calate in un contesto in prima persona con gli ultimi capitoli.

Sapendo che giocarsi una decina di giochi potrebbe richiedere molto tempo e dedizione, si possono considerare altre opzioni. Trattandosi dell'inizio di una nuova storyline, si potrebbe partire tranquillamente dal settimo capitolo e proseguire con l'imminente ottavo, per poi recuperare i predecessori in un secondo momento. Siete invece amanti dell'azione e volete un po' adrenalina? Il quarto capitolo soddisferà le vostre esigenze e potete quindi iniziare con la trilogia votata all'Action. Ma se pensate veramente in grande, potreste spingervi ancora più lontano e incominciare la serie dal vero inizio: dal capostipite per PlayStation e recuperare tutti i giochi in ordine di uscita. In tal caso, però, in bocca al lupo a rimediare tutti i giochi, spin-off inclusi: a meno di non ricorrere a qualche edizione digitale presente sugli store delle vecchie console (a tal proposito, ricordiamo che il PlayStation Store non chiude più su PS3 e PS Vita), recuperare le versioni originali potrebbe risultare impegnativo, anche economicamente. Fate la vostra scelta, e preparatevi a godervi uno dei brand più famosi ed amati del panorama videoludico.