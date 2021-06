Resident Evil Outrage annunciato al Capcom E3 Showcase? Trapelano i primi dettagli

A poche ore dal Capcom E3 2021 Showcase sono emerse dalla rete delle indiscrezioni sul lungamente rumoreggiato Resident Evil: Outrage, titolo sbucato fuori dal mega leak della casa di Osaka e che sarebbe destinato ad essere annunciato questa sera.

Secondo l'insider Dusk Golem, il gioco avrebbe cominciato lo sviluppo come terzo capitolo della serie Revelations, per poi deviare dai programmi iniziali per volontà degli sviluppatori, e avrebbe come protagonista Rebecca Chambers, che i giocatori hanno già incontrato come giovane membro della S.T.A.R.S. in Resident Evil Zero. I rumor circolati fino ad oggi parlano inoltre di Resident Evil Outrage come di un'esclusiva per Nintendo Switch.

Il titolo è tornato alla ribalta qualche ora fa, quando il sito Biohazardcast ha pubblicato una lunga lista di (presunti) dettagli, dicendosi inoltre sicuro di un playtest di circa un'ora che sarebbe stato condotto l'anno scorso. Intitolata "Investigation", la sessione di prova avrebbe accompagnato i partecipanti nei giardini e nelle librerie di un'università nei panni di una Rebecca impegnata ad indagare su un nuovo virus, il quale avrebbe già contagiato studenti e professori. Gli zombie, muniti di armi rinvenibili in un complesso universitario come forbici e affini, condividerebbero dei tratti con i Majini di Resident Evil 5. I rumor parlano inoltre di Resident Evil Outrage come di un gioco in terza persona, mosso dal RE Engine e destinato ad essere presentato questa sera al Capcom E3 2021 Showcase, il cui inizio è fissato alle 23:30. Sintonizzatevi sul canale Twitch di Everyeye per scoprire se sono veri!