Resident Evil Outrage sarà RE Revelations 3, parla Dusk Golem: budget simile a Village

Nel novembre dello scorso anno si è iniziato a discutere della possibile esistenza di un Resident Evil Revelations 3 già in sviluppo presso gli studi di casa Capcom.

Il progetto, secondo le indiscrezioni, sarebbe però destinato ad essere presentato al pubblico con un nome differente. Nello specifico, il noto insider Dusk Golem, che più volte ha correttamente anticipato informazioni legate alla saga survival horror, riferisce di un Resident Evil Outrage in arrivo su Nintendo Switch in forma di esclusiva temporale, destinata ad arrivare in seguito anche su console Sony e Microsoft, in formato cross gen. Di recente, l'utente ha offerto diverse nuove anticipazioni sul titolo, tra le quali l'identificazione della finestra di lancio tra tardo 2021 e inizi 2022.



Originariamente, - prosegue Dusk Golem - il gioco sarebbe stato conosciuto come Resident Evil: Revelations 3, ma Capcom avrebbe poi deciso di modificarne il titolo. Alle basi di tale scelta vi sarebbero importanti differenze produttive rispetto a i predecessori: molto più tempo per lo sviluppo, un budget decisamente più elevato che per RE Revelations e RE Revelations 2. In particolare Resident Evil Outrage sarebbe in sviluppo da oltre 4 anni, con un budget paragonabile a quello di Resident Evil: Village e un'ambizione comparabile a quanto visto per RE Code Veronica. Sul fronte narrativo, l'insider indica come certo il ritorno di Rebecca, mentre sull'identità degli altri due personaggi principali non si esprime, pur confermando che si tratta di volti già noti al pubblico. Sul fronte tecnico, Resident Evil Outrage sarebbe al 100% realizzato con RE Engine, con un'estetica decisamente apprezzabile su Nintendo Switch.



Per scoprire se tali anticipazioni si riveleranno corrette, non resta che attendere eventuali confefme o smentite da parte di Capcom.