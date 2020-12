Resident Evil Outrage uscirà nel 2021 in esclusiva su Switch?

Il 2021 segnerà uscita di Resident Evil Village per PS5, PC e Xbox Series X/S, tuttavia secondo Dusk Golem Capcom ha in serbo anche un secondo progetto a tema Resident Evil per il prossimo anno, da pubblicare in esclusiva su Switch.

Il celebre insider afferma di essere a conoscenza di diversi aspetti del gioco, tuttavia il titolo non è ancora certo, nel materiale leakato a novembre si fa riferimento al progetto come Resident Evil Outrage ma in realtà potrebbe trattarsi di Resident Evil Revelations 3. Protagonista del gioco sarebbe Rebecca Chambers, già co-protagonista di Resident Evil Zero e apparsa anche nel primo Resident Evil del 1996.

Lo sviluppo, secondo Dusk Golem, sarebbe iniziato nel 2017 ma in questi anni il team si è dedicato molto poco a Revelations 3 per procedere invece spedito con Resident Evil Village. La serie Revelations è nata come esclusiva Nintendo su 3DS e questo nuovo episodio potrebbe uscire come detto solo su Switch anche se a quanto pare l'esclusiva sarebbe temporanea.

Resident Evil Revelations 3 sarà un gioco completo e non un titolo episodico come il precedente Resident Evil Revelations 2, non è chiaro però se Capcom manterrà questo titolo oppure opterà per la denominazione Resident Evil Outrage.