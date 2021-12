Resident Evil Outrage: la vociferata esclusiva Switch è stata cancellata, secondo un rumor

Durante l'E3 2021 era atteso l'annuncio di Resident Evil Outrage, un nuovo vociferato capitolo della serie survival horror citato all'interno del leak che ha svelato numerosi progetti in cantiere presso gli studi di Capcom.

Nel corso dell'evento estivo non è arrivato alcun annuncio da parte della compagnia nipponica, e del progetto non se ne è più sentito parlare. Secondo quanto dichiaravano le voci di corridoio, il titolo sarebbe nato inizialmente come terzo capitolo di Resident Evil Reveletions, salvo poi un cambio di programma da parte degli sviluppatori. L'avventura avrebbe avuto Rebecca Chambers come protagonista, la giovane ragazza appartenente alla squadra S.T.A.R.S, e sarebbe arrivata in esclusiva su Nintendo Switch.

Tuttavia, stando a quanto riferisce il noto leaker NateDrake, è molto probabile che ad oggi il progetto sia stato accantonato da Capcom. Inoltre, i rumor che accostavano il titolo alla console Nintendo, vengono bollati come infondati e incongruenti con i piani della compagnia di Osaka. Le parole dell'insider lasciano intuire che su Switch arriverà un titolo in esclusiva del franchise, ma non corrispondente ad Outrage.

"Esisteva (può esistere ancora in qualche forma). Le persone hanno ragione sul fatto che Outrage fosse un progetto multiplayer. Ma Outrage è stato probabilmente cancellato. Inoltre, non è mai stato RE Switch. Non so come le due informazioni si siano incrociate. RE Switch è qualcosa di totalmente estraneo a RE Outrage. Sempre che RE Switch rimanga un progetto attivo".

Naturalmente, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele quanto riportato, nell'attesa di eventuali interventi ufficiali da parte di Capcom.