Resident Evil Project REsistance: la copertina giapponese svela il nome ufficiale?

La medesima fonte che ha fatto trapelare la copertina di Resident Evil 3 Remake riferisce di aver scovato, tra le pieghe del PlayStation Store giapponese, anche la cover di Project REsistance, l'action horror in multiplayer asimmetrico di Capcom ambientato nell'universo di Resident Evil.

Sulla scorta delle informazioni raccolte dal sito GamStat attingendo ai dati del PS Store nipponico, lo spin-off online dovrebbe chiamarsi Biohazard Resistance, un nome che, nei territori nordamericani ed europei, dovrebbe essere sostituito da un più familiare Resident Evil Resistance come avviene per tutte le trasposizioni occidentali di questa iconica serie a tinte oscure.

Le informazioni acquisite dal sito tracker del PlayStation Store giapponese, a ogni modo, non confermano né smentiscono le indiscrezioni degli ultimi giorni che suggeriscono come il titolo in questione, in realtà, non debba essere considerato un gioco a se stante ma la modalità multiplayer di Resident Evil 3 Remake.

La presenza della cover di Resident Evil Resistance nel negozio digitale di PS4 rende infatti plausibile l'ipotesi che il titolo possa essere una modalità stand-alone del "nuovo" RE 3 da scaricare a parte. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente qualcosa di più, soprattutto in funzione degli ormai imminenti appuntamenti dei The Game Awards 2019 (con cerimonia prevista nella notte tra il 12 e il 13 dicembre) e del Jump Festa 2020 (dal 21 al 22 dicembre).