Resident Evil Project Resistance sarà un gioco multiplayer online? Ecco le prime immagini

Questa mattina Capcom ha annunciato Project Resistance, nuovo gioco della serie Resident Evil che verrà svelato il 9 settembre durante uno speciale evento pre Tokyo Game Show. Ma di cosa si tratta esattamente?

In attesa del materiale ufficiale sono trapelate in rete alcune immagini a bassissima risoluzione estrapolate dal canale YouTube di Biohazard, le quali mostrano un gruppo di personaggi (apparentemente non riconducibili alla serie Resident Evil) intenti a difendersi dall'attacco di creature misteriose, probabilmente i classici zombie.

Le immagini, per quanto molto piccole, sembrano suggerire un gioco multiplayer cooperativo, sicuramente con supporto online, stile Resident Evil Outbreak. Al momento è difficile saperne di più, Capcom tiene la bocca serrata e non sono emersi altri leak sul prossimo Resident Evil, che a questo punto però non dovrebbe essere un capitolo ufficiale (come Resident Evil 8 o Resident Evil 3 Nemesis Remake) bensì uno spin-off orientato al multigiocatore

La presentazione è prevista per le 17:00 (ora italiana) del 9 settembre, non ci resta che attendere poco più di dieci giorni per scoprire cosa ha in serbo Capcom per i fan della serie Resident Evil.