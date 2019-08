Resident Evil Project Resistance: un insider potrebbe aver svelato il nome del gioco

Come ormai ben saprete, questa mattina Capcom ha finalmente annunciato di essere al lavoro su un nuovo episodio di Resident Evil, il cui nome in codice è Project Resistance. Del gioco non sappiamo praticamente nulla ma il tweet di Daniel Ahmad, un noto insider che è solito pubblicare informazioni sui dati di vendita, potrebbe averci svelato il nome completo del titolo.

Il messaggio in questione, poco chiaro, contiene un link che riporta ad un misterioso sito il cui link è residenteviloutbreak.com, il quale non sembra contenere assolutamente nulla se non la dicitura "OK" nell'angolo in alto a sinistra. È quindi molto probabile che il gioco in sviluppo presso l'azienda di Osaka sia intitolato Resident Evil Outbreak e che il sito ufficiale possa prendere vita il prossimo 7 settembre 2019, giorno in cui Project Resistance verrà presentato ufficialmente.

Stando alle ultime voci di corridoio, questo Project Resistance non sarebbe un classico survival horror focalizzato sul comparto single player, ma un'avventura che si concentrerà maggiormente sull'aspetto multiplayer online.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le prossime settimane per scoprire il futuro della serie, tenendo bene a mente che in occasione del Tokyo Game Show 2019 sarà anche possibile provare il gioco con mano.