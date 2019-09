Resident Evil: Project Resistance, Kawata descrive personaggi e gameplay

In un interessante Q&A pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation, Masachika Kawata - producer di Resident Evil: Project Resistance - ha avuto la possibilità di raccontare il gioco e di approfondire alcune delle tematiche emerse durante il Tokyo Games Show 2019.

Dopo la presentazione del gioco, i fan hanno bombardato il trailer di Resident Evil: Project Resistance con una serie di voti negativi, delusi dalla scelta di Capcom di dedicarsi alla produzione di uno spin-off cooperativo piuttosto che ad un nuovo capitolo sulla scia del grande successo ottenuto da Resident Evil 2 Remake. Masachika Kawata ha quindi spiegato le ragioni del team, indicando come fattore primario la volontà di combinare le meccaniche co-op con azioni corali insieme alle atmosfere tipiche della serie Resident Evil, con il fine di regalare un’esperienza di gioco interessante. Il produttore ha anche specificato che, nonostante la versione vista al TGS 2019 fosse focalizzata sull’online, il gioco sarà caratterizzato anche da una modalità offline basata sulla storia e sulla componente narrativa. Inoltre, ha tenuto a sottolineare che Project Resistance non è un remake di Resident Evil Outbreak, come lamentato dai fan, ma un gioco completamente nuovo.

Le domande si sono poi focalizzate sui personaggi e su come sfruttare le loro caratteristiche nel gameplay. Kawata ha descritto il ruolo del Mastermind, la mente criminale che lavora per l’Umbrella Corps e rapisce i cittadini costringendoli ad affrontare gli zombie sparsi per la mappa, con il fine di analizzare i dati e sviluppare la ricerca sul virus. Nella demo vista al TGS 2019, il Mastermind era interpretato da Daniel ma sarà possibile scegliere tra diversi personaggi, ognuno dei quali dotati di skill uniche. Lo stesso meccanismo sarà applicabile anche ai sopravvissuti, con nuove skill e personaggi che verranno introdotti nel corso del tempo. Nell’ultima parte dell’intervista Kawata si è concentrato sul bilanciamento tra le due opposte fazioni: alcuni giocatori hanno lamentato l’estrema difficoltà di battere il Tyrant nel ruolo di Mastermind. Il producer ha invece sottolineato come sia sempre possibile battere un nemico, utilizzando le proprietà della mappa e concentrandosi sulle caratteristiche dei sopravvissuti, nonché sulla possibilità di giocare di squadra.

Insomma, Resident Evil: Project Resistance sembra essere molto di più che un semplice emule di titoli come Dead by Delight. In attesa di farci un’idea più precisa con la Closed Beta che si terrà tra il 4 e il 7 ottobre, vi invitiamo a guardare la video anteprima di Resident Evil: Project Resistance sulle pagine di Everyeye.