Resident Evil Project Resistance: nuovo video gameplay nei panni del Mastermind

Pochi giorni fa Capcom ci ha mostrato un intero match di Resident Evil Project Resistance vissuto dalla prospettiva dei quattro sopravvissuti. Durante una recente trasmissione di CapcomTV si è concentrata anche sul Mastermind, che ha invece il compito di fermarli a tutti i costi facendo ricorso ai numerosi mezzi a sua disposizione.

Come potete vedere a partire dal minuto 49:10, il giocatore che interpreta il Mastermind ricopre una posizione vantaggiosa, dal momento che può spiare tutti i movimenti dei sopravvissuti attraverso le telecamere del complesso. Può inoltre piazzare trappole e liberare non morti, piazzandoli ad esempio dietro alle porte o nei punti ciechi dei corridoi. Quando la situazione lo richiede, inoltre, può anche scendere in campo impersonando nientepopodimeno che il Tyrant Mr. X, che i giocatori di Resident Evil 2 Remake ricordano molto bene. Dal minuto 57:30 è invece possibile assistere ad un match dalle prospettive di entrambe le fazioni, in contemporanea.

Cosa ne pensate del multiplayer 4vs1 proposto da Project Resistance? Capcom ha assicurato che nel prodotto finale sarà inclusa anche una campagna per giocatore singolo offline, sebbene non siano ancora disponibili informazioni precise sul suo funzionamento.