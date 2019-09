Resident Evil Project Resistance: il nuovo video gameplay ufficiale mostra un intero match

Svelato a tutti gli effetti in occasione del Tokyo Game Show 2019, Project Resistance è la nuova produzione di casa Capcom dedicata all'universo videoludico della serie di Resident Evil.

In attesa dell'apertura della Closed Beta di Project Resistance, la software house a scelto di offrire ai videogiocatori un'ulteriore occasione per dare uno sguardo più approfondito al titolo. Un nuovo video gameplay reso disponibile da Capcom ha infatti per protagonista la modalità multiplayer online 4v1. Con una durata di circa dieci minuti, il filmato mostra in azione un intero match di Project Resistance. Grazie alla partizione dello schermo, è possibile farsi un'idea delle potenzialità connesse alle meccaniche che regolano sia l'azione dei giovani "sopravvissuti" sia l'opera di contrasto posta in essere dal Mastermind. Il nuovo videogameplay di Project Resistance è disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare di questo inedito progetto legato all'IP di Resident Evil?

Ricordiamo che Capcom ha già confermato che Project Resistance avrà una componente single player, ma su di quest'ultima non sono ancora stati diffusi dettagli approfonditi. La pubblicazione del gioco resta attesa su PC, PlayStation 4 ed Xbox One, ma non è stata ad ora comunicata la data di pubblicazione precisa di Project Resistance.