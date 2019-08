Resident Evil Project Resistance sarà Outbreak 3? Prime immagine in buona qualità

Si continua a parlare di Resident Evil Project Resistance, nome in codice del nuovo gioco Capcom annunciato durante la giornata di ieri e che verrà svelato ufficialmente il 9 settembre durante uno speciale evento Pre Tokyo Game Show.

Poco dopo il reveal si sono diffuse alcune immagini del gioco in bassa risoluzione, estrapolate dal codice sorgente del canale YouTube giapponese di Biohazard/Resident Evil. Le stesse immagini sono ora state leakate in buona qualità, seppur sempre in bassa risoluzione, in attesa di assets ufficiali.

L'analista e insider Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su ResetERA e Twitter) ha anche scoperto l'esistenza del dominio residenteviloutbreak.com, recentemente rinnovato da Capcom e ora nuovamente attivo, anche se il sito risulta completamente vuoto. Proprio da qui nasce la speculazione che vorrebbe il ritorno della serie Resident Evil Outbreak con Outbreak 3 oppure un reboot, entrambi "nascosti" sotto il nome in codice Project Resistance.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di speculazioni, anche se supportate da una serie di indizi che non sembrano lasciare spazio a troppi dubbi riguardo la natura del nuovo progetto Capcom. Da tempo si parla dell'arrivo di Resident Evil VIII e Resident Evil 3 Nemesis Remake ma a quanto pare dovremmo attendere ancora per questi due titoli.