Resident Evil Project Resistance protagonista sul palco Sony al TGS: nuovo gameplay live

Il Tokyo Game Show ha ospitato il revel ufficiale del nuovo progetto legato a Resident Evil, con la trasmissione di un nuovo trailer di Project Resistance.

Quest'ultimo ha offerto un contesto più definito a quanto visto nel primo teaser trailer del gioco, condiviso da Capcom alcuni giorni prima dell'apertura dei cancelli della fiera nipponica. Definito un survival horror di squadra asimmetrico, Project Resistance vedrà quattro giocatori, indicati come "sopravvissuti", cercare di collaborare per far fronte ad un minaccioso Mastermind. Un confronto di tipo 4 contro 1, dunque, che tuttavia non sarà l'unica modalità di gioco offerta dalla produzione. Sempre durante il TGS, infatti, è stato confermato che Project Resistance avrà una componente single player, giocabile offline.



Su quest'ultima, Capcom non ha ad ora fornito ulteriori dettagli, limitandosi ad annunciarne la presenza nel titolo. La software house ha invece offerto una nuova occasione per dare un ulteriore sguardo alle meccaniche di gameplay che vedranno i giocatori Sopravvissuti contrapporsi al Mastermind. Una nuova presentazione di Project Resistance ha infatti avuto luogo presso la postazione Sony. Quest'ultima è disponibile in versione integrale direttamente in apertura a questa news: la sessione di gameplay live dedicata alla modalità multigiocatore 4 contro 1 ha inizio intorno al quindicesimo minuto.