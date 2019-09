Resident Evil Project Resistance: il reveal commentato oggi dalle 16:30 su Twitch

Oggi è il giorno scelto da Capcom per il reveal ufficiale di Resident Evil Project Resistance, titolo annunciato la scorsa settimana con un teaser e protagonista al Tokyo Game Show (in programma dal 12 al 15 settembre) con una serie di appuntamenti che spaziano da sessioni di gameplay a interviste con gli sviluppatori.

In attesa che il TGS 2019 apra ufficialmente i battenti Capcom pubblicherà oggi alle 17:00 (ora italiana) il primo trailer del nuovo Resident Evil, conosciuto con il nome in codice Project Resistance. Non sappiamo bene cosa si nasconda dietro a questo codename, c'è chi spera in Resident Evil VIII e chi invece ipotizza il tanto atteso remake di Resident Evil 3 Nemesis.

L'ipotesi più probabile in ogni caso sembra essere quella di uno spin-off orientato al multiplayer, almeno a giudicare dai leak e dalle prime immagini trapelate nei giorni scorsi. Potrebbe trattarsi di un reboot di Resident Evil Outbreak o magari dello stesso Resident Evil Outbreak File #3, ne sapremo di più tra poche ore.

Appuntamento alle 16:30 sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire in diretta il reveal di Resident Evil Project Resistance, iscrivendovi al canale riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, così da essere certi di non perdere neanche un secondo di questo evento. Vi aspettiamo!