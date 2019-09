Resident Evil Project Resistance: utenti bombardano di 'non mi piace' il trailer

In occasione del Tokyo Game Show 2019 è stato finalmente svelato al pubblico il nuovo titolo ambientato nell'universo di Resident Evil ed intitolato Project Resistance, il quale non è altro che un action in terza persona nel quale i giocatori si affronteranno in partite multiplayer 4 contro 1.

Sembra però che i fan più accaniti della serie non abbiano apprezzato l'annuncio di questo spin-off e, dal momento che si aspettavano forse un remake del terzo capitolo o l'ottavo episodio, hanno pensato bene di esprimere il proprio disappunto bombardando di "non mi piace" il filmato di gameplay di Project Resistance pubblicato questa mattina. Mentre stiamo scrivendo questa notizia il contatore di dislike è a circa 5,400 contro i 3,500 pareri positivi.

Non è da escludere che questa ondata di pensieri negativi nei confronti del gioco non abbia nulla a che vedere con la qualità di quanto mostrato e sia solo un modo per ribellarsi al mancato annuncio di un titolo single player. Nel frattempo vi ricordiamo che è possibile iscriversi alla beta di Project Resistance, in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One, sul sito ufficiale.

Purtroppo la data d'uscita non è ancora stata annunciata e l'unica informazione disponibile sul gioco riguarda le piattaforme di riferimento, ovvero PS4, Xbox One e PC.