Resident Evil, quale sarà il prossimo Remake? Capcom lo chiede ai fan

Resident Evil 4 Remake si è rivelato un grande successo di critica e pubblico, esattamente come lo è stato anche Resident Evil 2 Remake in precedenza: logico dunque che Capcom voglia continuare sulla strada dei rifacimenti moderni dei vecchi giochi della serie. Ma quale sarà il prossimo?

E' la stessa compagnia giapponese a chiederlo ai suoi fan attraverso un nuovo sondaggio: se da un lato la maggior parte dei quesiti posti ai giocatori riguardano principalmente questioni social o qualità dei servizi, una domanda specifica chiede per l'appunto quale altro remake gli utenti vorrebbero vedere in futuro tra i giochi del passato ancora da rifare. Chiaramente questo tipo di sondaggio, indipendentemente dalla risposta, non è detto che vada ad influenzare a tutti gli effetti i piani di Capcom per i suoi progetti futuri, ma in ogni caso non è da escludere che la compagnia possa in qualche modo tenere conto della voce del popolo.

E sebbene la larga maggioranza dei fan della serie sognano e chiedono da tempo un remake di Resident Evil Code Veronica, c'è anche chi pensa che Resident Evil 5 Remake sarà il prossimo a divenire realtà. Per il momento si resta nell'ambito delle ipotesi, senza contare che si stanno diffondendo sempre più rumor su Resident Evil 9, che dovrebbe essere il prossimo passo per il franchise: è infatti molto probabile che Capcom voglia portare avanti la serie principale con il seguito di Resident Evil Village, sebbene al momento non sia ancora stato annunciato ufficialmente.

Insomma, qualunque sarà il prossimo Remake, ci sarà probabilmente da aspettare ancora un bel po'.