Resident Evil per PS1 all'asta per oltre 50.000 dollari, incredibile ma vero

Heritage Auctions, sito specializzato in aste di prodotti vintage, propone una rara copia di Resident Evil per PS1 che ha attualmente raggiunto la cifra di 52.500 dollari... ma quali sono i motivi che stanno spingendo i giocatori a fare offerte così alte per un gioco tutto sommato molto comune?

Si tratta di una copia NTSC USA prima tiratura datata 1996 in formato Longbox (quindi con confezione verticale anziché la classica CD Box Jewel quadrata) mai aperta e sigillata così come uscita dalla fabbrica. Il prodotto ha una valutazione WATA 9.6 A+ Sealed, un valore quindi molto elevato che testimonia come il gioco sia conservato in condizioni eccellenti. Da segnalare la cover disegnata da Bill Sienkiewicz, autore noto per serie Marvel come New Mutants, Moon Knight e Elektra Assassin.

Nel momento in cui scriviamo, come detto l'asta ha superato i 52.000 dollari ma le offerte aumentano a ritmo continuo e dunque potrebbe chiudersi ad una cifra ben superiore. Chiaramente si tratta di una chicca per collezionisti, un investimento probabilmente capace di ripagare sulla lunga distanza, se il valore di mercato di questa edizione continuerà ad aumentare nel corso del tempo.

E voi cosa ne pensate, sareste disposti a spendere quasi 50.000 euro per una copia rarissima e sigillata di Resident Evil?