Resident Evil su PS5 e Xbox Series X: grande svolta per la serie in arrivo?

Il nostro Giuseppe Carrabba vi ha da pochissimo tempo proposto la sua recensione di Resident Evil 3 Remake, ma sembra che il pubblico si stia già interrogando su quello che sarà il prossimo progtto nell'ambito della serie Capcom.

Su questo fronte, si è recentemente affermato un flusso di rumor che vorrebbe un annuncio imminente per il prossimo Resident Evil. Nello specifico, i dettagli condivisi parrebbero fare riferimento a un ipotetico Resident Evil 8, mentre sembra sfumata la probabilità che la software house torni immediatamente a dedicarsi a un nuovo remake.

Dalle pagine dell'account Twitter dell'insider noto sia come Dusk Golem sia come Aestethic Games arrivano ulteriori indiscrezioni in merito. Secondo quest'ultimo, il prossimo Resident Evil avrà un enorme impatto, complice la scelta di compiere il più grande balzo in avanti mai visto rispetto alla serie che ha caratterizzato la saga fino a oggi. Il gioco, prosegue l'utente, sarebbe in sviluppo da circa quattro anni e il suo annuncio dovrebbe essere ormai imminente, con una pubblicazione del gioco programmata per essere cross-gen, dunque con arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.



Al momento ovviamente non vi è nulla di certo: per scoprire dettagli sul futuro del franchise sarà necessario attendere annunci ufficiali in merito. Nel frattempo, un'ulteriore indiscrezione vorrebbe Capcom al lavoro su un nuovo remake.