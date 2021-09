Resident Evil: qual è il miglior gioco della serie horror Capcom?

La storia di Resident Evil parte nella prima metà degli anni '90 quando Capcom decide di dare vita ad un gioco horror sfruttando le potenzialità delle allora nascenti console a 32-bit. Di anni ne sono passati ben 25 e la saga è diventata un vero e proprio caposaldo del genere survival horror. Ma qual è il miglior gioco di Resident Evil?

Basandoci sul Metascore di Metacritic la palma di miglior Resident Evil spetta a Resident Evil 4, uscito nel 2005 su GameCube e in seguito su PS2 e altre piattaforme. E' indubbio come il quarto capitolo abbia rappresentato un punto di svolta per la saga, per quanto riguarda le meccaniche di gameplay e le ambientazioni, tanto da essere ricordato ancora oggi come un capitolo fondamentale per l'evoluzione di Resident Evil.

Bisogna poi necessariamente citare Resident Evil 2 e Resident Evil 2 Remake, il secondo capitolo ha reso popolare (insieme a Silent Hill) il genere dei survival horror alla fine degli anni '90 ed è un gioco assolutamente iconico e seminale, per il genere e non solo.

Tra i migliori Resident Evil annoveriamo poi anche il capostipite del 1996 e Resident Evil Code Veronica, inizialmente nato come vero sequel di Resident Evil 2 e uscito su SEGA Dreamcast nel 2000. Accoglienza più tiepida invece per Resident Evil 3, Resident Evil 5 e Resident Evil 6, tra i giochi del nuovo corso merita invece una menzione Resident Evil 7 Biohazard, titolo che così come RE4 ha portato la serie in una nuova direzione seguita poi con successo anche da Resident Evil Village e probabilmente dal futuro Resident Evil 9.