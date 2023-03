Resident Evil, qual è il personaggio migliore? La top 10 arriva dal Giappone

Mentre arriva nell'etere il secondo episodio di Resident Evil 4: Leon and the Mysterious Village, gli appassionati di survival horror si scontrano per eleggere il miglior personaggio della serie.

La redazione di Famitsu, noto magazine giapponese, ha infatti indetto un sondaggio interamente dedicata all'IP di Capcom. La rivista ha così domandato al suo pubblico di eleggere le personalità più interessanti alternatesi negli anni all'interno dei diversi capitoli di Resident Evil. A quanto pare, dal Sol Levante hanno avuto ben pochi dubbi, con la prima posizione che ha distaccato notevolmente ogni altro concorrente.



A occupare la vetta, troviamo nientemeno che Leon S. Kennedy, vincitore indiscusso del sondaggio condotto in Giappone. Medaglia d'argento invece per Jill Valentine, che con 1.675 punti supera di poco il rivale Chris Redfield. Di seguito, vi riportiamo l'intera top 10 emersa dall'indagine condotta tra il pubblico di Famitsu:

1. Leon S. Kennedy - 2.637 punti;

2. Jill Valentine - 1.675 punti;

3. Chris Redfield - 1.530 punti;

4. Ada Wong - 1.019 punti;

5. Claire Redfield - 858 punti;

6. Albert Wesker - 731 punti;

7. Ethan Winters - 721 punti;

8. Rebecca Chambers - 377 punti;

9. Piers Nivans - 355 punti;

10. HUNK - 330 punti;



E voi cosa ne pensate dei risultati di questo sondaggio? Siete d'accordo con il pubblico del Sol Levante o avreste composto una classifica completamente differente? Nel frattempo, in attesa di novità su di un Resident Evil IX, non mancano nemmeno i confronti tra Resident Evil VII e Resident Evil: Village.