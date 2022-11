Resident Evil a quota 131 milioni di copie, Monster Hunter a 88 milioni: i dati aggiornati

Capcom ha aggiornato i dati di vendita dei suoi Platinum Titles, ovvero quei titoli che nel loro ciclo vitale hanno superato il milione di copie vendute. Possiamo così scoprire i nuovi traguardi raggiunti dalle serie di Resident Evil, Monster Hunter e non solo.

Il publisher nipponico ha confermato che la serie di Resident Evil ha raggiunto quota 131 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Cifra resa possibile da episodi di successo come Resident Evil 7: Biohazard (11.5 milioni di copie), Resident Evil 2 Remake (10.10 milioni di copie) e Resident Evil Village (6.60 milioni di copie). Con la pubblicazione della Gold Edition e del DLC Shadow of Rose di Resident Evil Village, i numeri probabilmente destinati a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, per poi arrivare alla pubblicazione di Resident Evil 4 Remake fissata al 24 marzo 2023.

Monster Hunter è intanto salito a 88 milioni di copie complessive, con Monster Hunter World e milioni Monster Hunter Rise rispettivamente a quota 18.5 e 11.2 milioni di unità. L'enorme espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak conta 4.4 milioni di copie, mentre Iceborne ha raggiunto 9.7 milioni di unità.

Nel mentre, la serie di Devil May Cry è salita a 27 milioni di copie, Dragon's Dogma a 7 milioni, e Street Fighter a 49 milioni. Potete consultare ulteriori informazioni raggiungendo questo indirizzo.

Nel suo ultimo report finanziario, Capcom ha evidenziato quanto importante siano le vendite digitali per il suo business.