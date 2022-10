Resident Evil Re:Verse, arrivano tante novità dallo showcase Capcom

In data odierna, dopo una lunga attesa dopo la sua comunicazione ufficiale, si è finalmente tenuto lo showcase di Capcom dedicato ad uno dei suoi brand più importanti. Le novità nel corso dell'intera presentazione non sono certamente mancate ma, dopo diverso tempo, sono giunte delle informazioni sul progetto Resident Evil Re:Verse

Dopo essere stato rimandato da Capcom al 2022, Resident Evil Re:Verse si mostra nuovamente al grande pubblico, agli amanti della saga e non. Dopo un breve trailer di presentazione in-game, ove sono state mostrate alcune fasi di gameplay nudo e crudo a cui è seguita una fase di presentazione del menu di posa della vittoria e di personalizzazione del proprio equipaggiamento, giungono le prime informazioni importanti sull'ormai arenato progetto.

Come sapevamo, Resident Evil Re:Verse sarà un prodotto Free To Play, ottenibile a partire dall'acquisto di Resident Evil Village, che sia nella sua versione base o nell'ormai imminente gold edition del gioco. Inoltre, Resident Evil Re:Verse potrà essere giocato anche con l'implementazione del crossplay, il quale consentirà di giocare con utenti possessori di piattaforme di gioco diverse dalla propria. Però, l'attesa per questo titolo a sé stante è ormai giunta al culmine.

Resident Evil Re:Verse sarà giocabile dal 24 ottobre per tutti i possessori di Resident Evil Village. Qui di seguito vi riportiamo l'ora di inizio e della fine dell'accesso anticipato:

Inizio dell'accesso anticipato

23 ottobre 2022 19:00 PDT

24 ottobre 2022 3:00 BST

Fine dell'accesso anticipato

25 ottobre 2022 23:00 PDT

26 ottobre 2022 7:00 BST

Inoltre, come anticipato nel corso della diretta streaming, sono in arrivo anche una serie di contenuti per Resident Evil Re:Verse, dall'aggiunta di diversi stage, sopravvissuti, creature e tanto altro ancora, andando a formare una vera e propria roadmap - sprovvista di date - dei contenuti per il supporto post-lancio. Dopo una lunghissima attesa sullo stato del progetto in questione, di cui è spuntata la classificazione per Google Stadia ma di cui non vi sono state più notizie dopo l'annuncio del suo rinvio, è finalmente giunto il momento di poter provare con mano la tanto discussa produzione multiplayer online Free To Pay ambientata nell'universo narrativo di Resident Evil.