Resident Evil Re Verse, la Beta Pubblica è disponibile: al via il test del multiplayer

A breve distanza dall'annuncio della Beta Pubblica di Resident Evil Re: Verse, prende ufficialmente il via come promesso la fase di test del titolo multiplayer.

A partire dalle ore 8:00 di quest'oggi - giovedì 8 aprile 2021 - i giocatori desiderosi di avere un primo assaggio della nuova produzione possono cimentarsi con i deatmatch a squadre di Resident Evil Re: Verse. Gli appassionati potranno vestire i panni dei più celebri personaggi della saga survival horror per un periodo di tempo limitato, con la Open Beta che si concluderà alle ore 8:00 dell'11 aprile 2021.



Complessivamente, i giocatori avranno dunque a disposizione un lungo weekend per trascorrere qualche ora nel mondo virtuale del titolo multiplayer. La Beta Pubblica, lo ricordiamo, è disponibile sulle principali piattaforme, con attivazione della stessa su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Per accedere all'Open Beta è necessario attivare un account Capcom ID. Obiettivo del test è quello di testare bilanciamento e stabilità dei server di Resident Evil Re: Verse.

In chiusura, segnaliamo il recente annuncio da parte di Capcom di un nuovo showcase dedicato a Resident Evil: Village. In programma per la prossima settimana, quest'ultimo svelerà un trailer inedito, nuovo gameplay del survival horror e non solo.