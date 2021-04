Resident Evil Re Verse: come accedere all'Open Beta multiplayer

Manca ormai poco all'inizio della fase di Open Beta di Resident Evil Re Verse. Se siete incuriositi dall'ultima esperienza multiplayer di Capcom che celebra la storia di Resident Evil e volete partecipare ai test online, eccovi tutti i passaggi da compiere.

Come segnalato dalla pagina di preload su Steam, l'apertura ufficiale dei server multiplayer dell'Open Beta di ReVerse è attesa per le ore 08:00 italiane di mercoledì 8 aprile, con lobby di prova che rimarranno a disposizione dei giocatori fino alla medesima ora dell'11 aprile.

Il prerequisito fondamentale per poter cimentarsi nelle sfide offerte dall'Open Beta di Resident Evil ReVerse è la registrazione di un ID Capcom. L'iscrizione di un account Capcom, da completare in via del tutto gratuita seguendo i passaggi illustrati nella schermata iniziale del client della Beta o direttamente dalle pagine del sito della compagnia giapponese, permette agli utenti di collegare il proprio account Steam, PlayStation Network o Xbox Live e ottenere, così facendo, le chiavi di autorizzazione necessarie per effettuare l'accesso automatico ai server del gioco su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Rimaniamo in attesa di conoscere le modalità e le funzionalità accessibili nel corso della fase di Open Beta. Nel frattempo, vi ricordiamo che Resident Evil Re:Verse sarà disponibile in via ufficiale dal 7 maggio, in contemporanea con il lancio dell'attesissima avventura horror di Resident Evil Village. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra anteprima sul multiplayer di Resident Evil ReVerse a firma di Giuseppe Arace.