Resident Evil Re:Verse: guida alle migliori impostazioni

La beta pubblica di Resident Evil Re:Verse, spin-off della saga Capcom in arrivo il prossimo 7 maggio insieme all'ottavo capitolo principale della serie, chiamato Resident Evil Village, è attualmente disponibile per il download gratuito su PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nonostante non esista ancora la possibilità di giocare insieme ad alcuni amici alle modalità multigiocatore online del titolo, sono già in molti i fan della saga che hanno deciso di dare una chance a Resident Evil Re:Verse, anche per ingannare l'attesa prima dell'uscita di Resident Evil Village, ottavo capitolo della saga e seguito diretto di Resident Evil 7 Biohazard.

Nel momento in cui terminerete il download e l'installazione della beta, e vi unirete per la prima volta ad una partita multigiocatore in Resident Evil Re:Verse, potreste accorgervi rapidamente di alcune impostazioni di gioco mal calibrate. Per prima cosa va evidenziata la presenza di un'impostazione, attiva di default, che applica un filtro grafico che rende la grafica del gioco in stile fumetto, con una sorta di effetto cel-shading. Per disattivare questa impostazione, che potrebbe risultare piuttosto fastidiosa anche a causa del fatto che riduce la qualità complessiva dell'impatto grafico e scenico del gioco, vi basterà dirigervi all'interno del menu delle impostazioni.



Lo stesso procedimento può essere utilizzato per modificare il parametro relativo alla sensibilità del gioco, insolitamente impostata di default su un valore piuttosto elevato che potrebbe rischiare di causare fenomeni di motion sickness in molti giocatori, e per tutte le altre opzioni di gioco e gameplay che andranno ad impattare sul vostro stile di gioco e sulle vostre performance.

