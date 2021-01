Resident Evil Re:Verse, Humble svela il multiplayer e i bonus preorder di RE Village!

Nonostante manchino poche ore all'attesissimo Resident Evil Showcase, i curatori del sito di Humble Bundle si lasciano sfuggire i primi dettagli su Resident Evil Re:Verse, la modalità multiplayer di Resident Evil Village preannunciata da Capcom con l'apertura di una fase di Closed Beta.

Le informazioni snocciolate dai gestori del celebre negozio digitale si riferiscono ai contenuti previsti per coloro che acquisteranno su Humble Bundle la Deluxe Edition di RE Village. Tra i bonus previsti, infatti, trovano spazio il Pacchetto Trauma e, appunto, l'esperienza multigiocatore di Resident Evil Re:Verse.

Su Humble Bundle trapela persino l'URL del sito web ufficiale di Re:Verse, con rimandi a una pagina interna al portale di Capcom che risulta essere già attiva ma ancora in fase di allestimento. I curatori dello store Humble non entrano nei dettagli del gameplay di Re:Verse ma specificano come "a seconda del momento in cui hai acquistato Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse potrebbe non essere più disponibile, e il titolo potrebbe diventare disponibile in altri modi in futuro".

Quanto ai contenuti del Pacchetto Trauma, la pagina della Deluxe Edition di RE Village su Humble Bundle cita l'arma Samurai Edge, l'accessorio Mr. Everywhere, un filtro speciale, una musica di sottofondo per la stanza di salvataggio e altri oggetti che "arricchiranno l'esperienza di Resident Evil Village". Tra i bonus preordine di RE Village, Humble conferma la presenza del Ciondolo per arma "Mr. Raccoon", di un kit di sopravvivenza e della mini colonna sonora. A questo punto non ci resta che attendere il reveal ufficiale di Re:Village, previsto nel corso del Resident Evil Showcase che si terrà dalle ore 23:00 italiane di questa sera, giovedì 21 gennaio.