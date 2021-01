Resident Evil Re:Verse, immagini ingame e nuovi dettagli da Capcom

Non paghi delle emozioni suscitate nei fan dal primo gameplay di Resident Evil Village e dalle sorprese dell'ultimo Showcase, i vertici di Capcom si ricollegano al reveal di Resident Evil Re:Verse per pubblicare una nuova infornata di immagini e dettagli su questa esperienza multiplayer.

Sul sito ufficiale di Capcom è infatti apparsa la scheda che illustra con dovizia di particolari le dinamiche di gameplay, i contenuti e le modalità di Re:Verse, insieme a dei suggerimenti per prevalere sugli avversari nel corso di battaglie che coinvolgeranno alcuni tra i più celebri personaggi della serie di Resident Evil.

Scontri mortali per tutti i fan di Resident Evil!

In Resident Evil Re:Verse puoi mettere alla prova le tue abilità contro altri giocatori in scontri deathmatch da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone .

da un minimo di fino a un massimo di . Gioca nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e ribalta le sorti della battaglia grazie alle potenti armi biologiche .

e ribalta le sorti della battaglia grazie alle potenti . Partecipa a partite della durata di 5 minuti , nelle quali il giocatore con il punteggio migliore emergerà trionfante!

, nelle quali il giocatore con il punteggio migliore emergerà trionfante! Usa le armi e gli oggetti che trovi per abbattere avversari e creature ancora più potenti!

Ribalta le sorti della battaglia con le armi biologiche!

Quando il tuo personaggio viene eliminato, il suo corpo si trasforma in una potente arma biologica che può essere usata contro altri giocatori.

che può essere usata contro altri giocatori. Raccogli più capsule virali per trasformarti in un'arma biologica più potente.

per trasformarti in un'arma biologica più potente. Vendicarsi con un'arma biologica è l'ideale per ottenere più punti!

In calce alla notizia trovate anche le prime immagini ufficiali di Resident Evil Re:Verse, il cui lancio è previsto per il 7 maggio 2021 in coincidenza dell'uscita di Resident Evil Village. Il progetto, slegato dall'esperienza narrativa e ludica di RE Village, sarà proposto nelle edizioni PC, PS4 e Xbox One, ma potrà essere fruito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.